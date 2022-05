A mí no me van a intimidar, ni voy a salir del país: Alejandro Moreno (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de mayo. Como no votamos como ellos querían, quieren intimidar al Presidente nacional del PRI y a nuestro partido. En mi caso, de una vez le digo a esta dictadura corrupta, que está destruyendo nuestro país: “a mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí”, afirmó el líder del tricolor, Alejandro Moreno.

“Estamos viendo el inicio de una dictadura, de alguien que quiere ser el dictador en nuestro país y no se lo vamos a permitir. Ahí tienen fuera del país al excandidato presidencial Ricardo Anaya, opositor a este régimen”, subrayó.

Al participar en una conferencia de prensa de la coalición “Va por México”, el líder priista sostuvo que “estos ataques derivan claramente por el rechazo a la Reforma Eléctrica, porque rechazamos su propuesta de Reforma Electoral”, aseguró.



En compañía de los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, el Presidente Alejandro Moreno puntualizó que “a algunos se nos acusa y se acusa a los legisladores, de traidores de la patria. A otros, se les hacen grabaciones hechizas, tratando de calumniar”.

“Si la gobernadora tuviera grabaciones reales, habría presentado ya la denuncia correspondiente, pero no lo ha hecho. Esos audios son alterados, pero a ella no le importa violar la ley, misma que sí viola, al difundir extractos de grabaciones ilegalmente obtenidas”, destacó.

El también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) recalcó que la coalición “Va por México” “está firme y sólida”, aseguró que “no nos van a dividir” y pronosticó que “les vamos a ganar la Presidencia de la República en el 2024; estos de Morena están moralmente derrotados”.

En su intervención, el Presidente Alejandro Moreno señaló que hoy el PRI presentó una denuncia contra el vocero presidencial, los 17 gobernadores de Morena, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el director del Centro de Producciones de la Presidencia de la República (CEPROPIE).

Luego de precisar que son 20 funcionarios denunciados, puntualizó que “durante los procesos electorales del 2021, revocación de mandato o en las seis entidades federativas donde habrá elección, han violado la ley”.

Añadió que en las últimas dos semanas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “ha acreditado el uso indebido de recursos públicos”, por lo que se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que lo sancione, por las violaciones a la norma electoral y al uso de recursos públicos de manera indebida. Ahora, dijo, exigimos a la FGR que imponga las sanciones correspondientes.

Finalmente, anunció que “si esta denuncia no es atendida con prontitud por la FGR, nos veremos obligados, como lo hemos hecho, a seguir denunciando ante los foros internacionales, ante la negación de la justicia en México”.

