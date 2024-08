“A mí no me puede quitar”: Manlio Fabio Beltrones peleará en tribunales continuar en bancada del PRI en el Senado (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Manlio Fabio Beltrones advirtió que defenderá en tribunales su permanencia en la bancada del PRI en el Senado de la República.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula se dijo sorprendido del procedimiento abierto en su contra para su expulsión y presumió “una cortina de humo” para evitar la discusión sobre la reelección ilegal de Alejandro Moreno.

Me estoy enterando. No entiendo por qué me va a sancionar mi partido después de una campaña manteniendo la bandera de mi partido, diciendo que somos un partido dispuesto a cambiar”, lamentó.