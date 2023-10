A mi nadie me expulsa, yo ya me fui: Daniel Molina (20:00 h)

REDES SOCIALES, POLITICA Y MAS

Oaxaca de Juárez, 8 de otubre. Por ahí se dice, a mi nadie me puede expulsar, por que yo ya me fui.

Lo más nuevo en el partido Revolucionario Institucional, fueron sus recientes expulsiones, entre las que se encuentran Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruíz Massieu, Omar Fayad, entre otros ex destacados priistas.

Estas expulsiones, que algunos no entendemos, por que ya hace algunos días estos distinguidos ex priistas se habían deslindado del partido que los arropó por años. Ejemplo de esto, el yucateco Jorge Carlos Ramírez, quien ahora pertenece a las filas del partido Verde y, ya es parte de la cuarta transformación, como partido aliado. Cabe mencionar, que su inclusión a las filas del verde, fue con la bienvenida de Mario Delgado, presidente MORENA.

Un senador más, ausente desde el mes de julio de este año, de las filas del partido tricolor es Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México y, quien posiblemente también se sume con el partido Verde. Y es obvio y claro, que él no buscará “hueso”, sino simplemente seguir aportando a nuestro país; así que este dicho está por verse en las próximas elecciones. No hay que dejar de mencionar, que Eruviel Ávila, estuvo presente en la toma de protesta de hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; así que el contagio a la cuarta transformación parece ser que existe.

Al día de hoy, la realidad es que Osorio Chong, Claudia Ruíz Massieu por lo menos hoy no tienen partido, así que se les denominan senadores sin grupo parlamentario. Esperemos en próximos días como se acomodan, que, así como el partido Verde recibe ex priistas, no podemos descartar a Movimiento Ciudadano.

Lo claro es, que el estigma de haber pertenecido al PRI, difícilmente se borrará.

Los que quedan resisten.

Hoy el grupo parlamentario del PRI en el senado se encuentra con nueve escaños. Entre los cuales, aún resisten algunos priistas de leyenda.

Manuel Añorve Baños, toma la Coordinación de su grupo, quien tiene una posición compleja tanto dentro de la cámara, como hacia fuera con la próxima elección en puerta y, poco margen de maniobra.

La legendaria y mil batallas doña Beatriz Paredes Rangel, que con todo y todo sigue mostrándose a nivel nacional, no solo por los trabajos legislativos, sino por su reciente participación para tener la candidatura a la presidencia de la república para el año 2024. Sin lugar a dudas, un pilar para lo que queda del PRI.

Calos Aceves del Olmo, priistas de los mejores años del partido que sigue representando en el senado. El se suma a los que aún parecieran que no se moverían de un PRI, ya muy desgastado, pero todo puede pasar, así que tendremos que esperar.

No por dejar de mencionar, Claudia Anaya senadora por Zacatecas, quien no consigue la gubernatura de su estado en recién elección; Sylvana Beltrones, hija del político sonorense Manlio Fabio Beltrones; Nancy de la Sierra, recién fichaje de puebla; Ángel García Yañez, de Morelos; Verónica Martínez García, de Coahuila y Mario Zamora Gastelum, de Sinaloa y párale de contar.

