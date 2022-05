«A los periodistas hay que matarlos de hambre»: Alito Moreno (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de mayo. Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se habría pronunciado en contra de los periodistas, haciendo alusión de que “hay que matarlos de hambre”.

Declaraciones sustraídas de audio presentados por Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

“Oye, este hijo de puta de Alexandro Arceo le voy a mentar la madre el lunes. Yo siempre lo he dicho, el hijo de puta que se pase de verga, una verguiza, verguiza salvaje.

“Namás te voy a dar un dato, a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”, parte de la conversación atribuida a Alejandro Moreno.

Asimismo, en un segundo material, en donde estaría hablando con un doctor, el dirigente del PRI lo invita a Campeche, junto con los invitados que decida, y transportarlo en “su avión”.

Una plática que se da en medio de lo sería un tratamiento estético para Alejandro Moreno.

Alejandro Moreno: Oye, me debes lo de Campeche

Doctor: Sí, ya sé, sí quiero ir

Alejandro Moreno: Pero ya te dije que… Mira… Tú dime con quiénes quieres ir, cuatro, cinco, yo te pongo mi avión. Vas, llegan, te la vas a pasar de huevos. Tengo un sepa allá, me dices, ‘Alito, un jueves, viernes’.

Doctor: Hago publicidad ahí mismo, digo, ‘Campeche es lo máximo’, me tomo fotos

Alejandro Moreno: Tú vas, por ejemplo, tú me hablas, me dices: ‘Alito, voy con cuatro personas, cinco personas’. Yo te voy a arreglar todo, tú no te preocupes, te la vas a pasar increíble.

Al respecto, el presidente nacional del PRI señaló que a través de la gobernadora Layda Sansores, el gobierno federal y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han emprendido una campaña para desprestigiarlo, publicando audios que son grabaciones ilegalmente y editadas, “a fin de componer frases y conversaciones que no existieron”.

“Si los audios presentados por la Gobernadora de Campeche, @LaydaSansores, tuvieran un ápice de veracidad, hubiera acudido a las instancias a presentar una denuncia. Como no es el caso, prefieren publicarlos en un programa insípido, sustentado en chismes y mentiras”, declaró Alejandro Moreno.

24 Horas

