A los narcotraficantes hay que fusilarlos: alcaldesa de Hermosillo (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. Célida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, pidió que se fusile a los narcotraficantes para así acabar con el tráfico de drogas.

En su segundo informe, López Cárdenas indicó que es difícil cerrar todos los sitios donde se venden sustancias ilegales, por lo que “no se debe enfrentar al narcotráfico con armas”.

“Cómo vamos a cerrar todos los sitios donde hoy se vende droga, cómo vamos a seguir las autoridades viendo que los vecinos nos señalan los tiraderos, cuántas clínicas de rehabilitación tenemos que abrir para los niños y adolescentes, a los criminales no se les debe enfrentar con las armas, al narcotráfico y los narcotraficantes se les debe fusilar en este país como también sucede en otros países del mundo”, declaró.

Estas declaraciones llegan días después de que la funcionaria local inauguró el pasado lunes el primer Centro de Tratamiento de Adicciones Municipal “Transformando vidas”.

Además, atizó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por mantenerse callado ante la situación en materia delictiva del país.

“No necesitamos más elementos de la Guardia Nacional, necesitamos sacar de nuestra ciudad a todos esos hombres que se levantan con un arma en las manos y que son capaces de asesinar a un menor de edad, no es posible que los alcaldes, los gobernadores y el presidente se mantengan callados ante esta situación, no solamente se trata de congelar las cuentas sino de enfrentar al narcotráfico con valor para decirles que aquí en Hermosillo no podrán pasar sobre la autoridad municipal”, comentó la alcaldesa.