A los ex enemigos justicia, gracia y embajadas: Joaquín López Dóriga (08:56 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo.

Unos cambian, otros ceden,

otros retroceden y otros huyen.

Florestán

En Privado

Era imposible que tocaran al ex gobernador de Morelos y actual diputado plurinominal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, porque se vendría abajo todo el discurso lopezobradorista sobre la honestidad de la revolución de las conciencias.

Esto niega lo que López Obrador repetía como suyo, siendo un apotegma de Benito Juárez: Nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley.

Y es que en esa revolución de las conciencias se sigue su principio: lealtad ciega y el estás conmigo o estás contra mí.

Por eso en el ADN de la 4T está la permisividad de los suyos y la severidad con los críticos que él llamaba, y llama, enemigos y contra ellos todo lo más ruin, que sigue operando el miserable de Jesús Ramírez Cuevas, que ahora apoya la campaña presidencial del hijo a través de sus sicarios en las redes.

En ese principio que también hizo suyo, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas, subió a su movimiento a opositores que cedieron sus estados y los premió con el perdón, olvido y cargo.

Al ex panista Javier Corral, considerado prófugo de la justicia en Chihuahua, lo blindó también con el fuero pero del Senado y lo colocó al frente de la ¡Comisión de Justicia!; a Quirino Ordaz, de Sinaloa, lo mandó de embajador a Madrid; a Carlos Miguel Aysa, ex gobernador de Campeche, a la República Dominicana; Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo, a Noruega, y a Carlos Joaquín de Quintana Roo a Canadá. Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora, es cónsul en Barcelona y al chiapaneco Rutilio Escandón lo es en Miami.

En la revolución de las conciencias ha habido más premios para la oposición que para los suyos.

¿Cómo iban, entonces, a dejar que a Cuauhtémoc Blanco lo tocaran, siquiera, con la hoja de un citatorio teniendo el manto protector de Palenque y manchando así su discurso de la pureza?

Nadie, absolutamente nadie, como lo vimos en la vergonzosa sesión del martes en la Cámara de Diputados, aunque el coro morenista de no-estás-solo lo haya condenado.

RETALES

1. RESPUESTA. El martes se cumplen seis meses de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, plazo en el que ha avanzado en el combate a la violencia y la inseguridad, pero será la víspera del anuncio de los aranceles de Trump y de la posición que fijará el jueves;

2. IMPUNIDAD. Francisco Garduño se mantiene al frente del Instituto Nacional de Migración cuando debió haber dejado el cargo desde el 27 de marzo de 2023, cuando el incendio de una de sus cárceles migratorias, la de Juárez, dejó 40 muertos. Lo iban a cambiar, pero algo pasó; y

3. VISITA. La presidenta Sheinbaum recibe hoy a la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, reunión en la que estará el canciller Juan Ramón de la Fuente y el titular de Seguridad, Omar García Harfuch. No sé si acudan los secretarios de Defensa y Marina.

