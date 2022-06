“A lo mejor yo sigo…”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de junio. Le mataron a su hija, le quemaron a sus nietos, pero Adrián Lebaron no se rinde. Esté en pie de lucha contra el crimen organizado que le quitó a nueve integrantes de su familia –tres mujeres y seis niños– pero también contra autoridades “cómplices.” Sabe de los riesgos que corre por su activismo. . “A lo mejor yo sigo ”, nos dice con frialdad.

Adrián no sólo se ocupa de la masacre ocurrida en noviembre del 2019 en los límites de Sonora y Chihuahua, sino de los casos de Abel Murrieta candidato a la alcadía de Cajeme, en Sonora, “del que no se sabe nada”.

Pero también del homicidio del agente de la Policía Federal, José Alberto Mancilla Copado, ejecutado en Toluca en el 12 de diciembre 2021. “Lo sacaron de la investigación de mi caso y a los pocos meses lo mataron”, subraya.

Cuenta sobre este caso: “Hace una semana estaba checando mi Whatsapp. Los mensajes que yo tenía con Mancilla Copado, un hombre superintegrado a mi caso y también al de Abel Murrieta.

“Quiero decirte que se desapareció de mi teléfono el contacto y todo lo que yo tenía. Quiero pensar que la Fiscalía se metió a mi teléfono y que sacó las conversaciones y los testimonios que había en las pláticas entre este policía y yo. Tengo mi teléfono todo alambrado y yo responsabilizó a la fiscalía.

“Si a mí me llega a pasar algo yo te quiero decir que hago responsable a la Fiscalía y a su equipo de investigadores…en la Sierra Tarahumara el crimen organizado dice, manda quien hace, quien no hace. Ellos te venden la gasolina, te cobran piso, le cobran a las mineras protección y ahora parece que dicen qué sacerdote puede llegar y cuál”, puntualizó.

Genaro García Luna dejó el cargo de Secretario de Seguridad Pública el 30 de noviembre del 2012. Faltan cinco meses para que se cumplan 10 años. Está encerrado en una cárcel de Nueva York por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa y falsas declaraciones.

Pero Morena –del presidente para abajo— siguen utilizando su figura como pretexto para justificar el absoluto fracaso de la estrategia “abrazos no balazos” que ha empoderado a los grupos criminales y a perfilado al gobierno de la 4T como el más violento del México institucional. Le faltan poco más de dos años y ya van 121 mil 655 homicidios dolosos.

Hasta el Papa Francisco sabe de la violencia que enluta a este país. “”Hay tantos asesinatos en México. Estoy cerca, en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia”, dijo en un comunicado emitido por El Vaticano para condenar la ejecución de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Morales, y del guía turístico, Pedro Heliodoro Palma.

Sólo los de Morena y sus aliados fingen no darse cuenta de lo que ocurre en México. Los mismos que antes vociferaban sobre los muertos de Calderón o de los muertos de Peña, hoy culpan de tanto homicidio a los gobiernos locales de la oposición.

Cito a Gerardo Fernández Noroña en el debate de ayer en la Comisión Permanente:

“Los homicidios son del fuero común, que corresponde a la fiscalía de los estados y que la derecha hace como que no entiende.”

¿Será que él no hace como que no sabe que desde los tempos de Felipe Calderón el combate al crimen organizado, responsable de la mayoría de los homicidios, corresponde a la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército? Naaa.

Noroña dice que ya no hay desapariciones forzadas, no hay civiles asesinados en retenes militares, no hay daños colaterales, no hay presos políticos, no hay persecuciones. Ni en Suiza están tan tranquilos.

Y en el turno de la morenista, Imelda Castro, que también se apoyó en la figura de García Luna.

“Por supuesto que está dando pasos la estrategia (de abrazos, no balazos), pero ponen oídos sordos y ciegos cuando empezamos a decirles que los delitos del fuero federal se han reducido en un 26 por ciento en este sexenio.”

Los “otros datos” otra vez. Los morenistas están ciegos. Se niegan a ver que los abrazos son para los criminales y los balazos para los civiles.

La senadora Xóchitl Gálvez anda muy contenta. La última encuesta de El Financiero la coloca como que tiene mejor imagen de todos los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la CDMX, incluidos los morenistas Rosa Icela Rodriguez o Martí Batres.

La ex delegada en Miguel Hidalgo sabe que esa imagen no es apreciada en el PAN, pero va a dar la pelea: “Ya encarrerado el gato, que chingue a su madre el delfín”, dice, parafraseando al desaparecido Carlos Hank González.

Otra panista que aparece con buena imagen, aunque abajo de los morenistas, es la también senadora, Kenia López Rabadán. La conocen seis de cada 10 capitalinos, gracias a sus contramañaneras y a las menciones que de ella ha hecho AMLO en sus conferencias matutinas.

