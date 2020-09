A la primera manifestación de 100 mil personas en mi contra, me voy a Palenque: AMLO (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dejaría su cargo y se iría a Palenque, Chiapas, a la primera manifestación de 100 mil personas en su contra y al ver que en las encuestas ya no tiene el apoyo del pueblo, incluso no esperaría a la revocación de mandato.

“¿Cómo se derrumban los gobiernos autoritarios? Pues con la gente, con las grandes movilizaciones, sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones. En mi caso, a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas. Ni si quiera espero la revocación de mandato, ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales”, explicó López Obrador.

En los últimos días en México se han llevado manifestaciones por parte del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA) para exigir la renuncia del presidente e instalaron un plantón en la plancha del Zócalo.

Hay libre manifestación en México: AMLO

El mandatario mexicano recordó que en su gobierno existe libre manifestación, porque no son autoritarios y llamó a protestar sin violencia y cuidar mucho que no haya infiltrados.

López Obrador no duda que las protestas feministas tengan una causa justa y aseguró que tienen garantizadas sus libertades, porque él viene luchando desde hace muchos años por la justicia, “no soy un fifí, que de repente me dio por hablar de los pobres y hablar de la igualdad y la justicia”.

Recordó que no aceptar la violencia de ningún tipo y no permitir la manipulación, no significa estar en contra del movimiento feminista.

“La gente quiere que se lleve a cabo la transformación y se está apoyando y no vamos a dar ni un paso atrás, y también vamos a garantizar la libertad a todos, sin autoritarismo”, concluyó

