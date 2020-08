A “consecuencia” del Covid-19, desaparece regiduría de Turismo en Huajuapan (14:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax.12 de agosto. En la primera sesión ordinaria de cabildo que se realiza en esta ciudad desde que inició la pandemia, los concejales aprobaron por unanimidad de votos, eliminar la Regiduría de Turismo, Desarrollo Económico y Mercados, por “secuelas” que dejó el Covid-19 en la titular, Ana Laura Mendoza Márquez.

En el punto 6.2 del orden del día, se expuso el punto de acuerdo con proyecto de decreto que presentó la presidenta municipal, Juanita Arcelia Cruz Cruz, señalando los fundamentos legales.

Detalló que la regidora le había hecho la petición, “por algunos problemas de salud que no son de gravedad, pero que debe atenderlos”, por lo que Cruz Cruz propuso eliminar la Regiduría y crear en su lugar, la Regiduría de Monumentos Históricos.

Propuso también la creación de la comisión del mismo nombre, que presidirá Mendoza Márquez, y estarán como vocales, el regidor de Medio Ambiente y Gestión Social, Víctor Manuel García Nájera y la regidora de Educación, Cultura y Deportes, Delia González Sánchez.

Los concejales aprobaron también reformar el Bando de policía y buen gobierno, y el Reglamento de mercados públicos y centrales de abasto del municipio.

A propuesta de la edil, facultaron al regidor de Hacienda, Lázaro Romualdo de Jesús Acevedo Reyes, atender todos los asuntos pendientes por resolver en las áreas de competencia de la figura que desaparece, y presidir la comisión de Turismo, Desarrollo Económico y Mercados.

Las direcciones que formaban parte de la regiduría “no sufrirán cambio alguno” y se notificará a la Dirección de Gobierno y Subsecretaría de Gobierno, dependientes de la Secretaría General de Gobierno (Segego), para los efectos legales correspondientes.

Las determinaciones entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación y publicación en la gaceta municipal.

Al hacer uso de la palabra, la regidora explicó: “Mis compañeros concejales han estado al pendiente de las secuelas que el virus dejó en mi cuerpo, que contraje en meses anteriores, por eso solicité que se pudiera tomar en cuenta poder cambiarme de regiduría, pues los asuntos que manejo o manejaba, sobre todo de mercados, requieren de una pronta solución o atención inmediata, cosa que, por el momento, por mi salud, no puedo hacer”.

Agradeció a las personas que se han preocupado por su salud, “incluyendo a ferieros, a empresarios, a la gente que estuve atendiendo con anterioridad (…) quiero decirles que no los dejo solos, que no piensen que por haber cambiado la regiduría dejamos pendientes, además de que como concejal seguiré apoyando los proyectos de turismo, económico y mercados”.

A través de un video circulado en redes, que presuntamente era dirigido a sus amigos, Mendoza Márquez reveló en el mes de junio que había dado positivo al SARS-CoV-2.

En él, calificaba de “burra” a la gente que no tomaba en serio el Covid-19 y a quienes no le creían que tenía el virus. Envió a un abrazo a quien quisiera recibirlo, dijo que “no iba a faltar el maricón que no quiera recibir ni mi abrazo“, y mencionó en repetidas veces que esa “chingadera” se la iba a “pelar”.

Los comentarios desataron el enojo de habitantes de Huajuapan, que condenaban que era una funcionaria que, además de faltarle al respeto a la ciudadanía, no estaba haciendo un trabajo en el área que le correspondía, reclamaban por qué fue designada a un área que desconoce al no ser de este municipio y condenaban que muy pocas veces se le encontraba en su oficina.

