Pocos lograron salir, como Samara Pérez, no así su hijo Brad Xavier Muraira, quien murió dentro del Casino Royale, tenía 18 años de edad.

“Lo que más me duele, me incomoda es que digan: ‘solamente se nos pasó la mano’, eso no era pasarse la mano, fue un acto, una masacre vil y debo decirla como es: terrorista”, expresó Samara Pérez, sobreviviente del ataque.

El Gobierno Federal y de Nuevo León detuvieron a 17 presuntos responsables, solo cinco han sido condenados, ninguno por homicidio.

“Se los llevaron a la Ciudad de México, en ese entonces SIEDO y se les dio procesos jurídicos por delincuencia organizada, fue una situación atroz porque el homicidio nunca fue sentenciado”, informó Samara Pérez, sobreviviente del ataque.