93% de los delitos cometidos en México no son denunciados (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Un estudio realizado sobre el desempeño de las fiscalías estatales en materia penal durante 2024 revela que el 93% de los delitos cometidos en México no son denunciados.

Esta cifra refleja que la mayoría de las personas que viven un delito optan por no acercarse a las autoridades para iniciar un proceso legal.

Según la información de Aristegui Noticias, el estudio muestra que las razones principales para no denunciar son la percepción de que hacerlo es una pérdida de tiempo y la falta de confianza en las autoridades.

Además, destaca que el 89% de los casos que deberían haberse resuelto en 2024 no obtuvieron una solución efectiva, evidenciando un alto nivel de impunidad en el país.

En comparación con otros países, México tiene una cifra negra –delitos no denunciados– significativamente alta, superando incluso a naciones con altos índices de violencia como Colombia, donde la cifra negra es del 70%.

El estudio también señala que las fiscalías que muestran mejor capacidad de respuesta cuentan con planes estratégicos internos y utilizan mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la reparación del daño, que permite respuestas más rápidas y prácticas para las víctimas sin necesidad de procesos judiciales largos.

Finalmentese destaca que solo un pequeño número de casos llega a resolverse en el poder judicial, por lo que se sugiere que las reformas para combatir la impunidad deben enfocarse en mejorar el funcionamiento interno de las fiscalías penales para obtener resultados más efectivos.

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