Lanzhou, China, 3 de junio. Nueve personas murieron en un accidente ferroviario en la provincia de Ganzu, noroeste de China, dijeron las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:25 am del viernes cuando un tren chocó contra trabajadores en la sección Jinchang del ferrocarril Lanzhou-Xinjiang, según China Railway Lanzhou Bureau Group Co., Ltd.

Agencia Xinhua

