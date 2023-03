8 de cada 10 personas sexualmente activas que no han sido vacunadas contraerán el VPH en algún momento de sus vidas (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El Virus Papiloma Humano (VPH) es una familia de virus que afecta muy frecuentemente tanto a mujeres como a varones. Se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas que no han sido vacunadas contraerán el virus en algún momento de sus vidas.

Cada 4 de marzo se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano, que impulsa la Sociedad Internacional del Papilomavirus (IPVS) y sus socios en todo el mundo. El objetivo es fomentar el debate y promover el intercambio de ideas, conocimientos y materiales de investigación en todo el mundo respecto de ese tipo de virus y sus enfermedades asociadas.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “prácticamente todos los casos de cáncer cervicouterino (99%) están relacionados con una infección genital por el VPH”. En la Región de las Américas, la infección por VPH causa cada año 72.000 casos de cáncer cervicouterino y 34.000 muertes” debidas a esta enfermedad. Además, esa entidad estima que la prevalencia regional del VPH era de un 16,1% al 2017.

La OMS estimó que, en 2017, la prevalencia de VPH en mujeres era de 11,7% en todo el mundo. La prevalencia del VPH en hombres es alta en todas las regiones del mundo (21%) y el pico suele ocurrir un poco más tarde que en las mujeres. De esta manera, dijo, si se mantienen las tendencias actuales, se prevé que el cáncer cervicouterino aumente en América Latina y el Caribe en un 27% por lo que respecta al número de nuevos casos y en un 34% por lo que respecta al número de muertes para el 2030.

La prevención de esta infección estuvo históricamente dedicada a las mujeres, sin embargo, los hombres también pueden adquirir el virus, presentar complicaciones como verrugas genitales y ciertos tipos de cáncer como el de ano, pene y orofaringe (parte posterior de la garganta, lengua y amígdalas). Además, el hombre es parte importante de la cadena de transmisión, en principio, no presenta síntomas y no tiene formas de realizar estudios de tamizaje, como es el caso de las mujeres a través de la prueba de VPH y del Papanicolau.

Qué es el VPH

Los virus papiloma humano (VPH) son virus de transmisión por vía sexual, muy comunes en todo el mundo. Existen más de 100 diferentes tipos de VPH y se sabe que la infección persistente por al menos 14 de ellos causan ciertos tipos de cáncer que, como se mencionó, son el cervical, vulvar, vaginal, anal y el orofaríngeo. Otros tipos de VPH son responsables de las verrugas genitales. Según cifras de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, el 80% de los hombres y mujeres sexualmente activos adquirirán al menos un tipo de VPH en algún momento de su vida.

El VPH es un virus de fácil transmisión por contacto íntimo de piel con mucosas. El uso del preservativo desde el comienzo de la relación sexual ofrece una buena protección contra las infecciones por transmisión sexual, pero en el caso del VPH, el virus puede encontrarse en zonas del área genital que no quedan cubiertas por el látex y por este motivo no brindar 100% de protección. Los especialistas aconsejan su utilización como una medida preventiva más para reducir el riesgo.

De igual manera, es fundamental realizar controles periódicos. En el caso de las mujeres sexualmente activas, existe la prueba del VPH y el PAP. Este último es un examen que detecta lesiones en el cuello del útero. Son lesiones que no se detectan a simple vista ni producen síntomas, y tenerlas no es sinónimo de tener cáncer. Se recomienda que se realicen un PAP todas las mujeres a partir de los 25 años. Si el PAP es anormal es posible que se indiquen otros estudios como la colposcopía y la biopsia. El test de VPH es una prueba que detecta la presencia de los tipos del VPH que pueden producir cáncer de cuello de útero. Es simple, seguro y no produce dolor. Su toma es similar al PAP y está recomendado realizarlo a partir de los 30 años.

La doctora Florencia Cahn, coordinadora del comité científico en la Fundación Vacunar, explicó que “la población en general asocia erróneamente al VPH con la mujer, pero este virus afecta tanto a hombres como mujeres. Si bien el VPH es responsable del cáncer de cuello de útero en la enorme mayoría de los casos, es fundamental la información para que toda la población conozca y comprenda que el VPH afecta a todos. Esta asociación está tal vez relacionada con que los calendarios de vacunación en el mundo incorporaron primero la vacuna contra el VPH para la mujer y luego fueron sumando a los hombres; incluso mucha gente piensa que es una vacuna solamente para la mujer”.

Por su parte, la doctora. Hebe Vázquez, médica infectóloga en Funcei, la fundación que preside el doctor Daniel Stamboulian, comentó 4 razones por las cuales los hombres también deberían vacunarse: “En primer lugar, el riesgo de infección persiste a lo largo de toda la vida sexual activa, en segundo lugar, la protección, es decir las defensas, que se generan posterior a la infección es específica para el tipo de VPH que la provocó, pero no protege contra otros tipos del virus” por lo que puede producirse reinfecciones. En tercer lugar, la protección después de la infección suele ser débil o moderada, con lo cual los hombres se pueden volver a infectar con el mismo tipo de VPH, lo que se denomina recurrencias, y la cuarta razón es que las vacunas son seguras y han demostrado ser eficaces en hombres”.

El cáncer asociado a VPH

El cáncer de cuello uterino es causado por el VPH en el 90% de los casos aproximadamente, es el cuarto cáncer femenino más frecuente en todo el mundo, con 528.000 nuevos casos estimados en 2012. Los otros cinco tipos de cáncer relacionados con el VPH (vulva, vagina, ano, pene y orofaringe) representan 80.000 nuevos casos de cáncer globalmente.

El Dr. Silvio Tatti, ginecólogo y especialista en VPH, sostiene que “dado que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad inmunoprevenible, la Organización Mundial de la Salud propuso la iniciativa de eliminarlo completamente para 2030. Para esto tenemos que contar con el 90 % de la población de mujeres vacunadas a los 11 años y una cifra similar de hombres, para así lograr la llamada inmunidad de rebaño como lo hemos visto con el Covid-19″.

A pesar de que podría prevenirse casi por completo con las tecnologías actualmente disponibles, el cáncer de cuello de útero es el tercer tipo de tumor más diagnosticado en nuestro país. Se estima que cada año 4500 nuevas mujeres son diagnosticadas y más de 2.300 fallecen a causa de esta enfermedad.

Medidas preventivas

Todas las organizaciones vinculadas a la salud coinciden en que la prevención de la infección por VPH se basa en la educación sexual integral, los estudios ginecológicos periódicos y la vacunación. En Argentina se dispone de dos vacunas contra el VPH, una tetravalente, con protección contra cuatro genotipos y una nonavalente con protección contra 5 genotipos adicionales. La vacuna tetravelente está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación para niños y niñas de 11 años de edad, en dos dosis, con con un intervalo mínimo de 6 meses, después de la primera dosis. Es gratis en todos los vacunatorios, hospitales públicos y centros de salud del país.

La doctora María Alejandra Picconi, jefa del Servicio de Virus Oncogénicos del Laboratorio Nacional y Regional de Referencia de Papilomavirus- OPS/OMS, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas- ANLIS “Dr. Malbrán”, destacó que “existe información actualizada donde se visualizan resultados positivos sobre el impacto temprano de la vacunación en adolescentes vacunadas en la Argentina”.

“Se encontró una disminución del 93% de prevalencia de VPH16 y VPH18, principales virus asociados al cáncer cervicouterino, y la reducción de los VPH31 y 45. Estos datos de Argentina fueron los primeros obtenidos y publicados en un país de Latinoamérica, ya que hasta ese momento solo había información proveniente de los países de altos ingresos”. En 2022 se inició un nuevo estudio para evaluar el impacto de la vacunación, después de una década de la implementación de la vacunación contra VPH en la Argentina. Al respecto, Picconi señaló que “estas jóvenes recibieron mayoritariamente la vacuna cuadrivalente, implementada en el país a partir de 2014″./Agencias-PUNTOporPUNTO

