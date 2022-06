644 mujeres asesinadas en el sexenio de Alejandro Murat, 62 en lo que va del 2022 (14:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, basado en los principales diarios de Oaxaca, impresos y digitales, del 1 de diciembre del 2016 al 8 de junio del 2022, o lo que va de esta administración estatal, en la entidad suman 644 casos de mujeres asesinadas.

De acuerdo a un comunicado, los datos del 1 de enero a 8 de junio de este año registran 62 feminicidios.

De estos casos 4 se registraron en la región de la Cañada, 14 en la Costa, 21 en el Istmo, 1 en la Mixteca, 3 en la Sierra Norte, 8 en la Sierra Sur, y 11 en los Valles Centrales.

Cuatro de ellas eran menores de 12 años, 4 tenían entre 13 y 18 años, 6 entre 19 y 29 años de edad, 16 entre 30 y 44 años de edad, 6 entre 45 y 59 años, 2 con más de 60 años y en 24 casos no se especifica su edad.

De las 62 mujeres asesinadas, en 49 de los casos no se especifica a qué se dedicaban o cuál era su profesión, pero 7 de ellas eran comerciantes, 4 de ellas eran amas de casa, una mesera y una maquillista.

Sobre su agresor, en 56 de los casos no se especifica, y en 6 de estos se señala que los que las privaron de la vida fueron sus parejas (esposo, ex esposo, cónyuge, novio, ex novio).

Cabe precisar que en el sexenio de los ex gobernadores José Murat Casab se contabilizaron 429 feminicidios, en el de Ulises Ruiz 283, y en el de Gabino Cué Monteagudo 527, y en la actual administración de Alejandro Murat Hinojosa, suman 644 mujeres asesinadas.

El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, insistió que cada feminicidio de una mujer o de una niña causan dolor e indignación, mismos que no solo muestran un incremento de la violencia, sino que cada vez son perpetrados con mayor crueldad, poniendo de manifiesto la misoginia que deshumaniza los cuerpos de niñas y mujeres.

Como parte del movimiento feminista, esta organización, exigió acciones contundentes que sancionen la violencia feminicida, la aplicación de los protocolos con perspectiva de género, recursos suficientes para investigar los hechos y sobre todo voluntad política para dimensionar está grave problemática, deudas que la Fiscalía de Oaxaca tiene para con las víctimas, su familia y la sociedad en general.

El machismo mata, por eso es urgente la aplicación de la ley, así como avanzar en la erradicación de conductas misóginas y machistas presentes en todos los ámbitos de la esfera social, que incluyen el ámbito de impartición de justicia, al considerar que es la grave impunidad la que propicia que no se detenga la situación de violencia feminicida en Oaxaca.

