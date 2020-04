546 personas han perdido la vida en México por coronavirus (19:04 h)

Oaxaca de 6875 casos confirmados por laboratorio y 546 defunciones. Información en desarrollo.

Ssa confirmó 60 nuevos fallecimientos por Covid-19, con lo que suman 546, y reportó 578 casos positivos más que ayer, por lo que van 6 mil 875.

«En total 48 mil 365 personas han sido estudiadas y atendidas por #coronavirus en México», informó el director de Epidemiología, José Luis Alomía en la conferencia vespertina de @SSalud_mx.

José Luis Alomía revela que el 63.94% ha recibido atención ambulatoria; 10.76% han sido hospitalizados pero estables; el 20.71% se encuentran graves; mientras que el 4.58% necesitó intubación.

Informó que las defunciones por grupos de edad de 25 a 59 años se encuentra estable, mientras que los decesos en mayores de 60 años son los predominantes.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell dijo que la ciudadanía tiende a dudar de que existe el caso, porque no conoce a alguien cercano que padezca la enfermedad; pero enfatiza que todos tenemos la misma probabilidad de ser contagiados.

Dijo que en caso de sismo, una persona con #COVID19 que se encuentra en confinamiento en su casa, debe seguir los protocolos, como salir, cuidando la sana distancia, con cubrebocas y al volver a casa retomar las recomendaciones

José Luis Alomía dice que son los estados quienes capturan los casos confirmados, sospechosos y decesos de #COVID19 en un programa al que tienen acceso y de ahí se toma la información que se presenta.

Hoy se publicó el acuerdo secretarial sobre la incineración. No habrá incineraciones en cuerpos no reclamados o no reconocidos; las personas que reclamen los cuerpos de sus familiares podrán llevar a cabo la incineración.

Por entidad federativa, la Ciudad de México es la que registra el mayor registro de casos confirmados, con 2 mil 80, seguido del Estado de México (754) y Baja California (536). Por el otro lado, Colima tiene el menor número de casos, con 9, siguiéndole Durango (19) y Zacatecas (23).

La tasa de incidencia de casos de COVID-19 es de 5.37 por cada 100 mil habitantes.

De los 2 mil 457 municipios que hay en México, 501 registran al menos un caso confirmado de coronavirus, es decir el 20.4 por ciento, informó José Luis Alomía, director de Epidemiología de Salud.

Además, el número de casos sospechosos subió a 13 mil 364.

En el mundo van más de 2 millones casos confirmados, con una tasa de letalidad de 6.7 por ciento, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

