“50 provocadores” en marcha del 15N fueron enviados desde el EdoMex: Lemus (19:00 h)

Jalisco, 19 de noviembre. Las protestas del pasado 15 de noviembre en Guadalajara sigue dando de qué hablar debido al enfrentamiento ocurrido a las afueras del Palacio de Gobierno.

Aunque la jornada inició como una manifestación pacífica, el Gobierno del Estado aseguró que el ambiente cambió por completo cuando un camión procedente del Estado de México llegó con alrededor de 50 personas cuya intención era, según la versión oficial, reventar la marcha y provocar disturbios en el Centro Histórico durante la tarde y noche.

“Respecto a las manifestaciones del sábado 15 de noviembre, hemos detectado que llegó un camión del Estado de México, con alrededor de 50 provocadores pagados por intereses políticos para reventar la marcha y causar desmanes en el Centro Histórico de Guadalajara durante la tarde-noche”, señaló el mandatario emecista.

Detenciones, daños y posibles condenas

Durante la intervención policial, 40 personas fueron detenidas, entre ellas varios individuos provenientes de otras entidades, quienes habrían participado directamente en los destrozos registrados en distintos puntos del Centro Histórico.

De la misma manera, el mandatario adelantó que su gobierno solicitará al juez imponer una sanción ejemplar.

“Entre los 40 detenidos hay personas de esa y otras entidades que participaron en los destrozos; se le está pidiendo al juez que purguen una condena que podría ir de tres a 10 años de cárcel, porque si querían venir a Jalisco, aquí se van a quedar”.

Esta postura refleja una línea dura contra quienes participaron en actos vandálicos. Sin embargo, cabe señalar que las investigaciones continúan su curso y será el Poder Judicial quien defina la situación legal de los detenidos.

Manifestación sí, violencia no, resalta Lemus

El gobernador insistió en que Jalisco respeta el derecho a protestar. Como muestra, destacó que no se colocaron vallas en Casa Jalisco ni en Palacio de Gobierno, una decisión que, según afirmó, busca garantizar la libre expresión.

En sus palabras, destacó que “En Jalisco respetamos el derecho de quienes se manifiestan para exigir justicia y paz en el estado y en el país: por eso no colocamos vallas en Casa Jalisco ni en Palacio de Gobierno”.

Sin embargo, también fue enfático al mencionar que su administración no permitirá que quienes hayan cometido daños queden en libertad.

“Pero no vamos a permitir que se libere a estos delincuentes a quienes sólo vinieron a ocasionar daños. En Jalisco el que la hace, la paga”.

