50 letreros chistosos que te harán caer de la risa (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. Que veamos carteles en la calle o cuando manejamos en la carretera es algo de lo más habitual. Nos hacen la vida más sencilla para avisarnos que tenemos que prestar atención a algo o si estamos entrando a un nuevo lugar. Y aunque este pudiera parecer un tema aburridísimo, la verdad es que hay personas que son la sal del mundo que nos sacan una sonrisa.

Algunas de ellas lo hacen de manera intencional, mientras otras hablan muy en serio. Ya sea que algunos letreros sean causa de una mente ingeniosa o distraída, no podemos negar que es algo que nos puede sorprender e incluso alegrarnos el día. Un letrero que se salga de lo común puede hacer que un día cualquiera se convierta en una experiencia increíble.

Por todo esto, te queremos enseñar más de 50 letreros que son muy fuera de lo común. Sin duda, te sacarán una carcajada y puede que hasta te den una idea para cuando tengas que poner uno. Porque, como te darás cuenta, un cartel tan peculiar es muy difícil de ser olvidado.

Las letras pequeñas

Tener caballos paseando en tu propiedad privada puede ser un gran tema. No solo empiezan a comer todo el pasto y hierbas que ven a su alrededor, sino que no duda en dejar grandes excrementos por donde quiera que vayan.

Al sujeto que escribió el cartel le preocupaba esto y buscó una manera muy efectiva para desanimar a cualquier dueño de caballo a dejar a su animal postrado ahí. Los dueños de caballos deben prestar atención a las letras pequeñas, sino sus equinos pueden estar en peligro.

Un error de direcciones

Cuidar de un baño en cualquier negocio es un dolor de cabeza. Ciertamente, el dueño de este local quería que sus clientes tuvieran más cuidado al usar el servicio. Pero queda claro que este sujeto tiene problemas nombrando cosas y con las direcciones.

Para la buena suerte de este señor, un buen samaritano le dejo unas correcciones para que quedara un poco más claro el mensaje. Porque es evidente que ningún retrete tiene perillas y que no es posible bajar la palanca hacia arriba.

Jamás lo habríamos pensado

Hay cosas que pueden parecer más obvias para unas personas que para otras. No sabemos exactamente que situación en particular este letrero intenta describir, pero si lo piensas no está equivocado. Lo curioso es pensar porque necesitar decir algo tan obvio.

Podemos llegar a pensar que el que hizo este cartel estaba escribiendo algo que no necesitaba pensarse mucho. Pero ¿y si algún usuario distraído obligó a las personas de esta estación de trenes aclarar que pueden haber trenes consecutivos acercándose?

Al menos lo intentaron

Miren, a veces lo más importante es que las personas lo hayan intentado. En este particular caso, hicieron un intento para atender también a los clientes que pudieran hablar español y no inglés. Aunque eso sí, la ejecución fue bastante nefasta.

Lo que pareciera ser una frase muy sencilla de escribir, en realidad terminó siendo una complicación para estas personas. La única palabra correcta fue “se”. Podemos entender que la h sea muda en “hablar” para los extranjeros, pero la gran metida de pata fue “es panol”.

Una buena estrategia de mercadeo

Sin duda, el miedo y la risa son unas de las mejores estrategias en el marketing. Este café en una ciudad en España lo supieron bastante bien y utilizaron su ingenio para que te animes a entras a comer torta y café.

Lo mejor de todo es que la aseveración tiene lógica. En realidad, las personas con más masa corporal son más difíciles de cargar y transportar. Porque aunque puede ser un mensaje un tanto tenebroso, en realidad es tan verdadera como chistosa.

¿Y la higiene?

Este mensaje funciona bien en un sentido, pero no mucho en el otro. Pensémoslo bien, el chicle es una sustancia que es difícil de quitar de paredes y pisos. Por eso muchos lugares prohíben que entres a ellos si estas mascando.

Pero en estos casos dejan un bote de basura para que tires ahí el chicle y te olvides de él. Bastante más extraño es que lo dejes tal como si fuera un perro delante de una tienda. Lo curioso, parece que hay personas que lo hacen.

Un pueblo completo

Todos hemos visto algún letrero en la calle que nos pide que manejemos con cuidado. Esto es especialmente cierto si andamos en un vecindario o un lugar donde nos podemos llevar por delante a una persona. Pues en este pueblo lo quisieron dejar claro.

“Aquí queremos estar completos y que no nos falte nadie por un conductor descuidado” han de haber pensado los habitantes que viven en este pueblo. La verdad es que el mensaje es bien poderoso y te hace tomar precauciones extra.

Un letrero a su medida

Nunca hay que confiarse del tamaño de un perro. Porque aunque parezca que uno pudiera ser inofensivo, la verdad es que pueden ser bastante engañosos. Eso si, no todos los perros pueden causar el mismo daño. Este es el caso de este pequeño.

Aunque pudiera no atacar todo tu cuerpo, el dueño te advierte que es una amenaza para la parte baja de tu cuerpo. Es difícil imaginar que siquiera pudiera hacerte daño con esa mirada y por ser más pequeño que el letrero mismo.

De acuerdo, no me accidentaré

Ojalá las cosas pudieran ser tan sencillas. Imagínate que pudieras prevenir todos los accidentes de tránsito con tan solo prohibirlos. Sería el sueño de cualquier autoridad vial. Pero no es algo realista… aunque las autoridades en esta carretera piensen distinto.

Pues eso es justo lo que hicieron; pusieron un cartel para que los automovilistas supieran que estarán haciendo algo ilegal si se les ocurre tener un accidente en la carretera. Menos mal, ya que nunca falta el que choca intencionalmente.

Que su esposa no lo vea

Nada de malo o extraño tiene que cierren un restaurante porque el dueño ha decidido tomarse unas vacaciones. Pero lo bueno es que este amable sujeto hace una distinción muy clara de lo que es viajar por placer y viajar con la esposa.

Lo único que podemos esperar es que la susodicha no haya visto el letrero colgado en el establecimiento, porque sino el viaje sería aún menos placentero. Lo que si estamos seguros, es que sus comensales se sacaron una risa al leerlo.

¿Y la ortografía para cuándo?

A pesar de que esta era una frase bastante corte y todos los editores de texto modernos vienen con un corrector de ortografía, quien escribió este letrero cometió unos fallos imposibles de tener. Con o sin corrector, hay que chequear esa ortografía.

Hubo unas buenas personas que intentaron ayudar con la segunda mitad de la oración y le hicieron un gran favor al susodicho. Lo que no tiene perdón, es la tercera persona que quiso corregir la palabra “lavabos” que esta bien.

No se fía

Quien sea que haya tenido una tienda sabrá lo muy cansado y tedioso que es que te pidan un fiado. El cliente toma el producto y el tendero no tiene certeza si alguna vez verá el dinero que le corresponde.

Ante una situación tan común, como molesta este tendero decidió darle un giro. Un giro bastante agresivo, debemos decir. Pero que deja muy en claro que es un gran error que le pidas fiado a esta persona. Por si lo pensaste, tienes ya la respuesta.

Las metáforas

Una gran queja que tenemos quienes compramos ropa es que no existe una talla que sea usada por todas las marcas. Lo que pareciera grande en una, para otra es mediana. Esto puede ser frustrante. Esta tienda lo sabía e hizo algo al respecto.

Y que mejor manera que usar una divertida analogía. Seguramente más que uno se habrá enojado, como siempre. Pero queda claro que en este lugar tienen ropa para todos los tamaños y gustos. Además nos hizo reír a más de uno.

Para que no pregunten más

Puede que todos conozcamos a ese tipo de tendero. Ya saben; aquel que no tiene lo que buscamos y que no quiere ayudarnos a poder encontrarlo. Puede ser que esta persona en serio no sepa, pero frecuentemente no nos quieren ayudar.

Pues parece que este tendero ya estaba harto de que le preguntaran por algo que no tenía. Tan es así, que se tomó la molestia de imprimirlo en su vitral para dejarlo claro a todos. ¿Cuántas veces le habrán preguntado lo mismo?

