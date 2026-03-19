50 años de prisión a secuestrador de Etla, tenía casa de seguridad (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión en contra de una persona del sexo masculino identificada como L.E.S.C., responsable por el delito de secuestro, cometido a mano armada en San Lorenzo Cacaotepec, en la región de Valles Centrales.

De acuerdo con la causa penal, el 25 de octubre de 2019, la víctima fue privada de la libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo, momento en que fue interceptado por dos sujetos que portaban armas de fuego, quienes lo obligaron a subir a un vehículo particular y lo trasladaron a un inmueble usado como casa de seguridad, localizado en la población de San Lorenzo Cacaotepec, en el Valle de Etla, donde lo mantuvieron en cautiverio.

Posteriormente, familiares de la víctima recibieron llamadas telefónicas en las que se le exigía el pago de una fuerte suma de dinero en efectivo a cambio de la liberación, bajo la amenaza de privar de la vida a la víctima. Tras un proceso de negociación, los responsables acordaron una cantidad.

El pago del rescate se realizó en un punto de la autopista Oaxaca–México, y horas más tarde, la víctima fue liberada en inmediaciones de Santiago Etla.

Gracias a la intervención del Fiscalía de Oaxaca, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, se realizó una investigación ministerial que condujo a la detención de L.E.S.C., obteniendo pruebas suficientes para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara sentencia condenatoria de 50 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño a las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y combatir de manera frontal los delitos que atentan contra la libertad y la integridad de las personas, priorizando en todo momento la atención integral a las víctimas.

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