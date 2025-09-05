5 y 10 kilómetros en el “Trail Loma del Nopal”, de Tlalixtac de Cabrera (10:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. Con medalla conmemorativa a los primeros 600 corredores en cruzar la línea de meta, el domingo 28 de septiembre a las 7:30 de la mañana se llevará a cabo la cuarta carrera “Trail Loma del Nopal” en la comunidad de Tlalixtac de Cabrera, la justa pedestre convoca tres categorías de competencia y ofrecerá premiación en efectivo para los tres primeros lugares.

Con una distancia recreativa libre de 5 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros, la competencia deportiva es organizada por el comité de festejos de San Miguel Arcángel. Las categorías de participación incluyen la libre (para corredores de hasta 39 años), máster (para atletas de 40 a 49 años) y veteranos (para participantes de 50 años en adelante).

Los organizadores contemplan hidratación en ruta y meta, la premiación para la categoría de 10 kilómetros es de $900 pesos para el primer lugar, $700 pesos para el segundo y de $500 pesos para la tercera plaza. Las inscripciones se pueden llevar a cabo en la calle Emiliano Zapata #3-B en el Barrio de La Trinidad, Tlalixtac de Cabrera, en un horario de 10:00 a 19:00 horas de lunes a viernes.

La carrera en la modalidad de trail se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre a las 7:30 de la mañana, la actividad tendrá una distancia de 5 y otra de 10 kilómetros. La salida y meta será en la Unidad Deportiva de Tlalixtac de Cabrera. Se integran tres categorías, tanto para la rama femenil como varonil.

Otra actividad deportiva se efectuará el domingo 28 de septiembre a las 7:00 de la mañana, con la carrera atlética Agencia Monte Albán, Los Ibáñez, la cual tendrá dos recorridos, uno de 5 y otro de 10 kilómetros, la salida será en la entrada principal de la comunidad, el costo de inscripción es de $200 pesos, con derecho a número de competidor, hidratación en ruta y meta, así como medalla al finalizar la carrera. Mayores informes al teléfono 951 309 58 47.

