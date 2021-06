5 efectos secundarios positivos de tener un perro según la ciencia (21:00 h)

Tener un perro es de grandes beneficios, no solo por su compañía, sino que de acuerdo a la ciencia los perritos son capaces de mejor tu estado emocional.

Los perros son leales compañeros dispuestos a hacer cualquier cosa por sus dueños. Por ejemplo, de acuerdo con la revista científica PLOS ONE, los perros aun sin entrenamiento son capaces de instintivamente rescatar a sus dueños en una emergencia. Para el estudio los participantes fueron encerrados en una caja, al momento de gritar “ayuda”, al menos un tercio de los perros fue capaz de abrir la caja y “rescatar” a sus amos.

Los perros son buenos por naturaleza

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad Estatal de Oregon está en los genes de los perros el anhelar interacciones sociales con los humanos. Es natural que los perros sean bondadosos con las personas. Así que no te creas ese mito que existen perros malvados; pues los malos son las personas que los entrenan para pelar o hacer daño.

Tener un perro alarga tu vida

Una investigación realizada en Suecia y que fue publicada en Scientific Reports, una revista científica, señaló que los dueños de perros tienen menos riesgo de morir debido a problemas cardíacos, u otras causas al menos por un periodo de 12 años. El “efecto protector canino” es especialmente notorio en las personas que viven solas. Según la estadística los dueños tienen un 24% menos de riesgo de mortalidad , y un 65% menos de sufrir un ataque cardíaco.

Tener un perro te ayuda a dormir mejor

Si eres de los que permite que su perro duerma con ellos en la cama, quizá sabes muy bien que resulta bastante relajante cuando ellos se ponen sobre tu pecho, o buscan tu calor durante la noche. Según un estudio elaborado por la Clínica Mayo dejar que tu perro duerma contigo puede mejor tu calidad del sueño- Siempre y cuando no se suba a la cama.

De acuerdo con Lois Krahn, especialista del sueño y autora del estudio, las personas encuentran comodidad y una sensación de seguridad al dormir con sus mascotas.

Tener un perro te vuelve más activo

Si tienes un perro deberás caminarlo, jugar con el y pasearlo. Los perros necesitan ejercicio para mantenerse sanos, e incluso para no hacer tantas travesuras y que no sean tan inquietos. A partir de una investigación del Journal of Epidemiology and Community Health los adultos mayores que tienen un perro llevan vidas más saludables y activas. Inclusive realizan más actividad que algunas personas que asisten a clases de ejercicio. Por ejemplo si tienen un perro grande sabrás lo agotador que puede ser jugar con él, mientras tu perrito sigue con energía.

Tener un perro reduce tus niveles de estrés

Según la Universidad Estatal de Washington tan solo con acariciar 10 minutos a un perro o gato, los estudiantes universitarios estresados se pudieron calmar y mejorar su estado de ánimo. Pasar tiempo con un perro puede aumentar tus niveles de oxitocina, la hormona de la felicidad.

Noticieros Televisa