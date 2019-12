5 consejos ‘fitness’ para mantenerte en forma durante Navidad (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. Entrenar durante el mes de diciembre es complicado, entre posadas, frío, cenas y reuniones, pero con un par de rutinas, se puede mantener el nivel de condición física.

Aquí te presentamos 5 consejos de As Deporte para que puedas lograr mantenerte en buena condición física durante las fiestas navideñas:

Consigue un compañero

La temporada de fiestas es una gran oportunidad para encontrar viejos amigos o hacer nuevas amistades, y entre ellos, una manera de conocerse y platicar puede ser salir a correr. O bien, animarse entre unos y otros para ir a andar en bici, a caminar en la montaña, a nadar largo a algún lago o río, en fin, algo de ejercicio diferente. No solo estarán animándose el uno al otro, sino que también estarán haciendo algo muy bueno por su salud.

Establece una rutina

Planear correr en los días de fiestas, visitar amigos y/o viajar para ver a los familiares puede sacarnos de lo acostumbrado con gran facilidad, pero si te adaptas al lugar donde vayas puedes establecer una pequeña rutina de ejercicio una vez al día. Piensa qué puedes hacer de ejercicio en 30 a 60 minutos diarios y trata de cumplirlo.

Haz algo de intensidad una vez por semana

Sabemos que, mantener un horario muy estructurado de velocidad o intervalos puede ser muy difícil al final del año, y muchos corredores usan esta excusa para hacer solo carreras muy suaves hasta la primavera; está bien, eso puede ayudarte como semanas de recuperación. Pero podrías planear una vez a la semana subir la intensidad de tu carrera o del ejercicio que estés haciendo, con intervalos rápidos y cortos, ya sea en un terreno plano o cuestas en la montaña. Estos ejercicios no solo romperán la rutina de correr suave todo el tiempo sino que, además, ayudarán a mantener tu nivel de condición física y estarás muy bien y activo para iniciar el nuevo año.

Evita la tentación (y el alcohol)

Es fácil caer en la tentación de probar de todo frente a una enorme mesa de deliciosos platillos navideños, por lo cual es importante planear qué vas a hacer en las “horas felices” de las diferentes reuniones. Procura evitar la tentación de comer de todo y demás. Por un lado está bien aprovechar la oportunidad de tomar ciertas bebidas y postres de vez en cuando, pero no exageres. Por ejemplo, si todos los postres se ven deliciosos, prueba uno diferente cada día, no todos al mismo tiempo.

Tomar una cerveza con los amigos o compartir una botella de vino con la familia que viene a visitarnos es una buena manera de celebrar esta temporada, sin embargo, beber en exceso y en un corto periodo de tiempo son una de las principales razones por las que la gente sube de peso y pierde condición física (además de exponerse a cosas más graves).

Adopta un pequeño gimnasio en casa

A veces parecería que invertir en un gimnasio no es tan bueno cuando, al final del año, casi no asistiremos. Pero no hay razón para no hacer una o dos veces a la semana una rutina de fuerza funcional y ejercicios movilidad que ayudarán a mejorar nuestra fuerza, quemar grasa y evitar lesiones. Si no puedes o te da “flojera” ir hasta el gimnasio, puedes adaptar uno en casa, o hacer ejercicios con tu propio peso, sin aparatos ni pesas.

Por último, la temporada navideña y las fiestas de fin de año son para estar en familia, para disfrutar compartir con quienes más queremos y para divertirnos.

