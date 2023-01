Oaxaca de Juárez, 11 de enero. Chiapas y Oaxaca pero principalmente nuestro estado es en donde mayormente se presentan índices elevados de migración y que se ha incrementado de manera importante al menos en los últimos seis años, situación que resulta preocupante, porque la población que se encuentra en ese flujo migratorio está en una particular circunstancia de vulnerabilidad, dijo Liz Concha, Diputada Presidenta de la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios, en su intervención en tribuna, durante la Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Oaxaca.

Detalló la Legisladora local por el Distrito 04, que el flujo migratorio de destino ha aumentado, de acuerdo a los reportes publicados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero también se ha incrementado el número de personas sujetas a protección internacional, es decir, aquellas que salen de su lugar de origen ante el temor de ser perseguidos por diversos motivos o por el peligro de ser torturados y que no pudieron acogerse a la protección de sus países; “dentro de esta categoría encontramos a las personas refugiadas, solicitantes de refugio o de asilo, a las personas beneficiarias de protección complementaria, a las personas que carecen de documentos que acrediten su nacionalidad y que ningún país reconoce su ciudadanía”.

El fenómeno es competencia federal, no obstante, el Estado no puede dejar de coadyuvar, dentro de su marco competencial, exclamó Liz Concha; lo primero que debemos hacer es reconocer y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, como el Derecho a la nacionalidad, a la libertad de tránsito, el Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la asistencia consular, a la no discriminación, a solicitar asilo, al reconocimiento de la condición de refugiado, entre otros.

Por lo anterior, consideró Liz Concha, fundamental reformar el párrafo trigésimo sexto del artículo 12 de la Constitución Política de nuestro Estado, replanteándolo para que, acorde con la postura en materia de derechos humanos, se hable de derechos y posteriormente de garantías; “entendidas estas como las obligaciones del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por ello, en la iniciativa que hoy presento, planteo también que la garantía de los derechos humanos de personas migrantes y personas sujetas a protección internacional y las personas que se ubiquen en otro contexto de movilidad humana, se dé bajo los principios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión”.

Finalmente, dijo que es importante retomar y perfeccionar el sentido de una reforma que se hizo en el 2020 a dicho artículo, esto es, para que las autoridades del Estado, implementen acciones para que las personas migrantes indígenas y afromexicanas mantengan y fortalezcan su identidad cultural, social y familiar en los lugares de destino, explicó Liz Concha.

