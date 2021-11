3 días del Circuito FIDE Blitz & Rapid en la Costa oaxaqueña (19:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Tres días de intensa actividad intelectual se vivirán en la costa oaxaqueña con los diferentes torneos que se tienen programados del viernes 12 al domingo 14 de noviembre, los eventos contarán con diversos ritmos de juego y forman parte del circuito Fide Blitz & Rapid 2021.

Dicha agenda deportiva será una gran oportunidad para los ajedrecistas de la región para competir en torneos de gran nivel. El primero se efectuará el viernes 12 de noviembre, tendrá como sede el Pescador Wamba, en la Playa Principal de Mazunte. El inicio del torneo se tiene programado a las 10:00 de la mañana, con estilo de juego suizo a 9 rondas, el costo de la inscripción es de $150 pesos y se contemplan premios para los ganadores.

El tercer internacional Blitz, torneo de ajedrez FIDE de la costa oaxaqueña, tendrá un ritmo de juego de 5 minutos + 3 segundos. Para el sábado 13 de noviembre, el torneo se jugará con estilo suizo a 7 rondas, con ritmo de juego de 10 minutos + 5 segundos, con sede en el Hotel Nude de Zipolite.

Mientras que el domingo 14 de noviembre el Torneo FIDE Blitz se efectuará en el Hotel Costa de Puerto Escondido, se jugará con estilo suizo a 9 rondas, con ritmo de juego de 3 minutos + 2 segundos. El certamen será válido para el rating Fide Blitz & Rapid. Los organizadores les recuerdan a los participantes el uso obligatorio de cubrebocas en la sala de juego, para mayor información sobre el certamen y las inscripciones se pueden comunicar al teléfono 958 107 17 25.

Por otra parte, recientemente se realizó el campeonato estatal absoluto infantil sub 18 y sub 20, destacaron en la sub 18 con el primer lugar, Luis Cristóbal Hernández Jarquín, de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Mientras que en la sub 20 el ganador de San Pedro Pochutla fue: Hermilo Enríquez, del Club Fischer 64.

Compartir