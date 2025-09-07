20 y 21 de septiembre, torneo de básquetbol en la agencia “El Frijol” de Santa María Tlahuitoltepec (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. Con participación de la categoría micro y libre para ambas ramas, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre en la agencia de policía de El Frijol, municipio de Santa María Tlahuitoltepec, se llevará a cabo el torneo de basquetbol, con motivo de la fiesta patronal de la comunidad en honor al señor de Esquipulas, cristo negro.

En la categoría mixta, podrán participar en la rama mixta, para deportistas del año 2015-2016, mientras que, en la categoría libre, convoca a la rama femenil y varonil, sin límite de edad. Las inscripciones se encuentran abiertas. Como es habitual, todos los equipos deberán estar completamente uniformados, con números visibles. El sistema de juego será a doble eliminación.

Los organizadores indicaron que cada equipo deberá estar integrado con un mínimo de 6 y un máximo de 8 jugadores, la junta previa se realizará a las 8:00 de la mañana, de acuerdo a los días de participación de cada categoría. En el caso de la categoría micro, le toca participar el sábado 20 de septiembre, su junta previa será a las 9:00 de la mañana.

En tanto, los equipos de la categoría libre varonil y femenil, tendrán actividad el domingo 21 de septiembre, a las 9:00 será su junta previa, para posteriormente iniciar con el torneo. La modalidad será libre representativo estatal, podrán representar a su comunidad o agencia, comprobando su residencia de origen mediante su credencial de elector o credencial de estudiante.

La alimentación para los participantes será proporcionada por la agencia de policía, los encuentros serán sancionados por árbitros oficiales, mientras que la inauguración del certamen se realizará al término de la junta previa. En la categoría micro mixta, el primer lugar recibirá $3,500 pesos, para el segundo sitio se contemplan $2,000 pesos, en tanto el tercer lugar obtendrá $1,200 pesos. Para el primer lugar de la categoría libre varonil, el premio es de $10,000 pesos, en tanto el equipo campeón de la rama femenil obtendrá $8,500 pesos.

