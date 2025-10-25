“1er. Dual Meet Interclubes de Lucha Olímpica” este fin de semana en la Alameda (13:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. Un evento lleno de fuerza, disciplina y entrega se vivirá de forma gratuita este domingo 26 de octubre a partir de las 17:00 horas, con el “1er. Dual Meet Interclubes de Lucha Olímpica”, que se llevará a cabo en la Alameda de León, el deporte que generalmente brinda una gran cantidad de medallas en justas nacionales e internacionales, brindará una gran exhibición para el público en general.

Los mejores exponentes de lucha olímpica en la capital se enfrentan en este encuentro deportivo, representantes del Club Chicatanas, así como del Club Jaguares, han demostrado su nivel en competencias selectivas y ahora presentan la siguiente cartelera. La atleta Evelin del Club Chicatanas se enfrenta a Cami, del Club Jaguares.

En más de las confrontaciones de los luchadores, Alberto se enfrentará a Mateo, Bryan contra Josias, Ángel ante Francisco, Shomayin ante Cecilia, Aimi será rival de Assenete. Besai peleará contra Ángel, Emmanuel será rival de Orlando, Kalep se medirá a Christopher, Ana va contra Mariel, Andrés se enfrenta a Ricardo, Jeshua va contra Santiago, Daiel ante Omar, Miguel contra Gael, Emilio ante Edgar y finalmente Nancy contra Marlene.

Uno de los logros más recientes de la disciplina de lucha, se consiguió gracias al tercer lugar de Karen Araceli Ríos, obtenido en la categoría de 45 kilogramos en el Campeonato Mundial de Lucha Libre de Playa, celebrado este año en Grecia, además de un tercer lugar en una justa celebrada en Brasil.

Parte del equipo de entrenadores que están al frente de la selección oaxaqueña, es el entrenador Arturo de Jesús Chávez Ramírez, quien recientemente fue nombrado ganador al Premio Estatal del Deporte, debido a los grandes resultados con sus atletas en el último año, obteniendo medallistas de oro en justas nacionales y con grandes presentaciones en competencias internacionales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir