14 playas tienen demasiada materia fecal en México como para vacacionar en ellas, tres están en Oaxaca (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de julio. El análisis de materia fecal en playas de México obtuvo uno de sus peores resultados históricos para este verano de 2023. Aunque es usual que una, dos o hasta tres playas rebasen los límites permitidos de enterococos faecalis, el último análisis hecho por Cofepris muestra que 14 playas playas de México tienen tantas bacterias que, según la normativa, para evitar enfermedades nadie debería vacacionar en ellas.

No es que eso importe demasiado: tres playas fueron consideradas como no aptas para vacacionar en el muestreo de semana santa de 2023 y aun así las playas tuvieron vacacionistas al por mayor.

Los enterococos faecalis son un tipo de bacteria común que está en los intestinos de todas las personas y ahí deben quedarse. Viven cómodamente en la zona y no son un riesgo para la salud de las personas. El problema es que si se esparcen a otras partes del cuerpo pueden provocar infecciones de todo tipo, incluso endocarditis y otras condiciones como sepsis, que es una respuesta extrema del cuerpo a una infección.

Destino turístico PLAYAS MÁS CONTAMINADAS Rosarito Rosarito ROSARITO Rosarito I TIJUANA Tijuana Tapachula Linda Tapachula Escolleras Acapulco Caletilla ACAPULCO Hornos ACAPULCO Tlacopanocha Zihuatanejo Playa principal Puerto Vallarta Oasis PUERTO ESCONDIDO Puerto Angelito Puerto Escondido Playa principal Veracruz Pelícano Veracruz Regatas

Hay un detalle nuevo en el comunicado de Cofepris: la comisión asegura que será la encargada de organizar las acciones de saneamiento en las 14 playas, aunque no da detalles de temporalidad y no queda claro cuándo es que deberían quedar limpias. Los detalles de muestras de enterococos por cada playa no han estado disponibles con corte a este texto; aunque datos aparecen listados, en realidad corresponden a la toma de muestra previa a semana santa 2023.

Que 14 playas tengan excesiva contaminación es inédito y es un gran salto respecto a las cifras del último reporte en el que solo tres playas fueron consideradas como no aptas para vacacionar: Playa Rosarito, Playas de Tijuana y Playas de Tijuana 1, todas en Baja California.

De ahí que sean tan importantes los monitoreos que hace Cofepris en México y cuyos resultados usualmente se revelan tres veces la año: en semana santa, vacaciones de verano y fin de cada año. Por el monitoreo a 289 playas mexicanas a propósito de las vacaciones veraniegas de este año, las 14 playas que rebasaron el límite establecido de 200 enterococos faecalis son las siguientes: