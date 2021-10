110 años de prisión contra 5 responsables de ataque armado en Santiago Jocotepec, donde perdieron la vida 3 personas (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria de 110 años de prisión contra las personas del sexo masculino identificadas como R. M. J., J. M. J., R. M. C., L. V. J. y C. J. O., responsables del delito de homicidio calificado en agravio de quienes en vida respondieron al nombre de M. C. J., F. C. M. y R. J. P., así como del delito de tentativa de homicidio calificado en contra de S. C. M., cometido en junio de 2019, en jurisdicción de Santiago Jocotepec, Distrito de Choápam.

De acuerdo con la carpeta de investigación 2095/FCUE7TUXTEPEC/2019, el 20 de junio de 2019, aproximadamente a las 07:00 horas, las víctimas fueron agredidas con disparos de arma de fuego por sujetos desconocidos -entre los que se encontraban los sentenciados-, cuando se dirigían a trabajar a un potrero familiar, ubicado en inmediaciones de la comunidad de Cerro Caliente, Jocotepec. Producto del ataque armado, perdieron la vida M. C. J., F. C. M. y R. J. P. y resultó herido S. C. M.

Ante este crimen, la Institución de procuración de justicia atrajo la investigación -a través de su Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad-, logrando aprehender y presentar a los imputados ante el Juez de la causa, quien determinó vincularlos a proceso.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra los cinco responsables, imponiendo la pena de 110 años de prisión.

A través de estas acciones, la Fiscalía General reitera en los hechos su compromiso de combatir sin tregua a la criminalidad, a fin de brindar justicia a las y los oaxaqueños.

