10 lesionados y una desaparecida, deja “desalojo” de palacio municipal de Juxtlahuaca (22:01 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oaxaca 16 de abril. -La integrante del Frente de Resistencia de Juxtlahuaca, Ave María Leyva, informó que al menos 10 personas resultaron lesionadas y una mujer no ha sido localizada, luego de que policías municipales los desalojaron del palacio municipal de Santiago Juxtlahuaca, que tenían tomado desde hace 15 meses.

Relató que el presunto desalojo ocurrió en la madrugada, cuando el agente de Yutasani, Juan Dionisio Pérez Martínez, se encontraba resguardando el inmueble.

“Estaba el agente de Yutasani, que le tocaba cubrir la noche. A él lo golpearon muy feo, se lo llevaron preso. Cuando intenté grabar para defender al señor me golpearon y me tiraron al piso. Oculté mi teléfono celular en la ingle, pero me lo quitaron”, denunció.

Enseguida, les dijo a los integrantes del frente que se retiraran y así lo hicieron, pero al estar en la calle lateral, dijo que los policías los estuvieron hostigando, y querían remolcar a las camionetas, además de que las golpearon.

“Al intentar grabar otra vez a los policías, me agredieron y por ello mi esposo entró a defenderme, pero también lo golpearon, así como a mi papá, a las señoras que se encontraban también en el lugar, y nos rociaron gas lacrimógeno”, reveló.

Agregó que al tratar nuevamente defender a las personas, fueron sometidos y se los llevaron detenidos, que tres policías le pusieron las esposas y enseguida se la llevaron a la cárcel; después de 10 minutos la sacaron de los separos y la trasladaron a las instalaciones alternas.

María Leyva recalcó que también los comerciantes que se encontraban a los costados del palacio municipal, fueron desalojados de manera violenta.

“Aprovechó todo esto de la pandemia -el presidente municipal- y entró a desalojar. Estamos pidiendo justicia y respeto, tenemos una medida cautelar de Derechos Humanos y no le importó. Entró y nos desalojó, había niños y mujeres”, subrayó.

Aseveró que estaban certificando a ocho personas, que son las más golpeadas, que faltaba ella y su esposo y el más lesionado es Pérez Martínez, de Yutasani, y que no encuentran a la esposa de la autoridad, quien al parecer esta asegurada por la policía.

Recalcó que las más de 20 demandas que se tienen en el Tribunal Indígena contra la autoridad de Juxtlahuaca, se encuentran detenidas por la contingencia del coronavirus.