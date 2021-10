1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. 1° de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad: Dignificar el envejecimiento con amor y comprensión

*Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyectan que en 2030 las personas con demencia serán 82 millones y 152 millones en 2050.

El 1° de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, esta fecha tiene como objetivo reconocer y destacar el valor familiar y social que tienen los mayores.

Con base al censo del año 2020, publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México hay 13 millones 809 mil 446 mexicanos de 61 años en adelante. El 15 por ciento de los adultos mayores manifiestan deterioro cognitivo y demencia, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento ENASEM, realizada por el INEGI, mismos que fueron dados a conocer en 2018.

Usualmente, se considera que la etapa veterana es la principal causa para padecer demencia, sin embargo, este mal no es consecuencia del envejecimiento y no solo afecta a los adultos mayores; un nueve por ciento de los casos registrados con demencia se manifestó de manera temprana y sintomática en personas que aún no llegaban a la vejez.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan que la demencia a nivel mundial, aqueja aproximadamente a 50 millones de personas, el 60% viven en países con escasos ingresos. Se estima que entre 5 y 8 % por ciento de la población superior a los 60 años, sufrirá demencia en algún momento de la vida. Cabe agregar que, al año, cerca de 10 millones son diagnosticadas. Los pronósticos son poco alentadores, indican que, en 2030 serán 82 millones y en 2050, serán 152 millones los enfermos demenciales.

“El número de adultos mayores aumenta en el mundo y, por supuesto México no es la excepción. De acuerdo con las perspectivas médicas, actualmente, quien tiene 60 años puede esperar a vivir 22 años más”, comentó el Dr. José Alberto Ávila Funes, jefe del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”.

Algunos de los problemas específicos que presenta este sector de la población se relacionan con el deterioro cognitivo y con las demencias que se han incrementado y afectan a más del 15% de adultos mayores. Esta situación puede agravarse y ocasionar discapacidades o dependencia en los pacientes si no reciben atención médica integral adecuada, informó el Dr. Ávila Funes. Abundó que, en México, un tercio de las personas mayores viven con al menos dos enfermedades crónicas, la demencia constituye el 8 % de este problema.

Además, dijo, la prevalencia de demencias en la población de adultos mayores es de un 7.9%, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Es importante destacar los efectos del confinamiento en adultos con demencias, ya que usualmente tienen rutinas establecidas que ahora se ven alteradas. La falta de interacción social desencadena crisis emocionales, depresión y ansiedad, no solo en los pacientes, sino en el núcleo familiar. El bajo nivel educativo, el aislamiento social y la escasa actividad cognitiva son, particularmente, los principales motivantes de la demencia.

A nivel cognitivo, estimular el cerebro tiene efectos positivos, reduce el estrés y mejora el estado emocional y en el aspecto físico, es necesario seguir activos, pese a las limitaciones de no poder salir a la calle, se tiene que realizar actividades en casa.

Es necesario, acotó el Dr. Ávila Funes, poner en marcha todos los recursos posibles para contribuir a que la calidad de vida de las personas con demencia y de sus cuidadores no se vean comprometidas. Los pacientes con demencia son atendidos en su mayoría por familiares, lo que representa una fuerte carga física y emocional.

Por ello, “es prioritario brindar herramientas de capacitación a los familiares, en México existen distintos organismos como el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ISSSTE, o nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que brindamos capacitación a cuidadores, explicó el experto.

Agregó que, “Muchas Instituciones ofrecen estos servicios de manera gratuita, por lo que los interesados o las personas que se dedican al cuidado de una persona mayor, deben estar pendientes de las distintas convocatorias, pues este conocimiento les ayudará a ejercer de forma óptima esta actividad sin descuidarse ellos mismos, concluyó el Dr. José Alberto Ávila Funes, jefe del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”.

En Asofarma de México, comentó el Dr. Rodrigo Moreno Higareda, se realizan acciones de difusión para el cuidado y diagnóstico oportuno. También se llevan a cabo campañas de información enfocadas al cuidado y calidad de vida del adulto mayor, las cuales son impartidas por profesionales de la salud en Neurología, Geriatría, Psiquiatría, entre otras importantes especialidades. Los expertos brindan conferencias a pacientes y familiares a través de plataformas digitales. Facebook @NeuroAsofarma.

